Путин назвал встречу с Алиевым «проблемой»

Вчера на встречу с президентом Азербайджана Алиевым Владимир Путин поехал после встречи с детьми клуба Сириус. Уже в конце встречи произошел следующий разговор, который дает сайт Кремля: «В.Путин: У наших коллег с НТВ проблемы, потому что мы в эфире находимся, у них там программы существуют. Е.Колыванов: Владимир Владимирович, проблемы у Вас, у Вас подарков – четыре. Реплика: Уже начинаются завтрашние дни рождения. В.Путин: У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с Президентом Азербайджана». Фактически, Путин называет встречу с Алиевым проблемой. Напомним, что недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря о предстоящй встрече с Алиевым в Брюсселе, сказал, что начинается «худшая половина дня», потому что он будет встречаться с Алиевым.