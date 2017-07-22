Путин назвал встречу с Алиевым «проблемой»

  • Lragir.am
  • Общество - 22 Июля 2017, 16:43
Вчера на встречу с президентом Азербайджана Алиевым Владимир Путин поехал после встречи с детьми клуба Сириус. Уже в конце встречи произошел следующий разговор, который дает сайт Кремля:

«В.Путин: У наших коллег с НТВ проблемы, потому что мы в эфире находимся, у них там программы существуют.

Е.Колыванов: Владимир Владимирович, проблемы у Вас, у Вас подарков – четыре.

Реплика: Уже начинаются завтрашние дни рождения.

В.Путин: У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с Президентом Азербайджана».

Фактически, Путин называет встречу с Алиевым проблемой.

Напомним, что недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря о предстоящй встрече с Алиевым в Брюсселе, сказал, что начинается «худшая половина дня», потому что он будет встречаться с Алиевым. 

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