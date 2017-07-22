Глава МИД обратился к живущим в ФРГ туркам с открытым письмом

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на фоне конфликта с Турцией обратился с открытым письмом к трем миллионам жителей Германии турецкого происхождения. "Какими бы сложными ни были отношения между Берлином и Анкарой, нам ясно одно: вы, люди с турецкими корнями, живущие в нашей стране, являетесь частью Германии независимо от того, есть у вас немецкий паспорт или нет", - заявил политик "от имени всего федерального правительства" в письме, которое в субботу, 22 июля, опубликовала газета Bild на немецком и турецком языках. По словам Габриэля, дружба между немцами и турками является "большой ценностью". Правительство ФРГ прилагало все усилия для сохранения добрых отношений с Анкарой, поскольку "мы знаем, что хорошие отношения очень важны для вас", - пишет далее глава немецкого МИД. Однако, отмечает политик, правительство не может "пассивно наблюдать" за тем, как "невиновных граждан ФРГ" отправляют в тюрьмы в Турции, и поэтому изменило политический курс в отношении этой страны. "Однако это никоим образом не направлено против рядовых граждан Турции или против наших сограждан с турецкими корнями в Германии", - подчеркивает Габриэль. "Эскалация отношений вредит турецкой экономике" В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников глава МИД Германии 20 июля объявил об изменении политики в отношении Турции. Будут пересмотрены условия, на который ФРГ предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь. МИД Германии ужесточил рекомендации по безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. Габриэль также призвал страны ЕС пересмотреть условия предоставления помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в Евросоюз. Обострение отношений между двумя странами экономически наносит ущерб только Турции, считает глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Антон Бёрнер (Anton Börner). "Эта эскалация отношений по большей части вредит турецкой экономике и особенно населению страны", - сказал Бёрнер в интервью газете Rheinische Post в субботу, 22 апреля. По его словам, туризм в Турции на грани краха, а иностранные инвестиции могут иссякнуть. Он также выразил мнение, что Турция - с ее слабой и менее интегрированной экономикой в мировую - не сможет нанести серьезный ущерб немецкой экономике.