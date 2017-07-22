Путин назвал наиболее повлиявшим на него событием в жизни распад СССР

INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что распад Советского Союза оказал на него наибольшее влияние в жизни. На встрече с учащимися образовательного центра для одаренных детей "Сириус" одна из девочек задала главе государства вопрос о том, какое событие оказало на него наибольшее влияние в жизни. Путин взял паузу, отметив, что она "поставила его в сложное положение" этим вопросом". "Сейчас постараюсь сказать по серьезному. Все-таки, все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, но, извини, ты взрослый вопрос мне задала", - ответил Путин.