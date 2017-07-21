МИД РА: Среди пострадавших от землетрясения в Греции граждан Армении или армян нет

По предварительным данным, среди пострадавших вследствие землетрясения, происшедшего на греческом острове Кос, граждан Армении или армян нет, сообщает МИД Армении. Сегодня в 02:31 по местному времени сейсмологическая сеть Службы сейсмической защиты МЧС РА зафиксировала землетрясение в пограничной зоне Греция-Турция, в 5 км к юго-востоку от острова Кос), с глубиной очага 10 км, магнитудой 6.6. Сила подземных толчков в эпицентре составила 9 баллов. По предварительным данным, на острове Кос погибли двое и пострадали около 120 человек, еще 70 пострадавших на близлежащих островах, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Армении.