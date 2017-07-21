Илон Маск построит Hyperloop от Нью-Йорка до Вашингтона

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что он получил устное разрешение от властей на строительство подземного тоннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком на базе транспортной системы Hyperloop. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 20 июля. Маск не уточнил, кто именно дал ему соответствующее разрешение, указав лишь, что предстоит проделать еще много работы для получения официального разрешения. Он сообщил, что подземная трасса соединит центры Вашингтона и Нью-Йорка, при этом в каждом городе будет около 10, а, возможно, и более лифтов для посадки и высадки на поезда. Время в пути между конечными точками маршрута составит 29 минут, отметил Маск. Hyperloop - высокоскоростная транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной фирмы Space X миллиардер Илон Маск представил идею Hyperloop в 2012 году.