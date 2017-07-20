Землетрясение в Азербайджане ощущалось и на территории Арцаха

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в Азербайджане. "Сегодня, 20 июля, в 10:22 по ереванскому времени (06:22 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.2 с эпицентром на территории Азербайджана (в 39 км к юго-западу от города Ширван)", - говорится в сообщении МЧС РА. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 20 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение силой 2-3 балла ощущалось и на территории Нагорно-Карабахской Республики, в городе Гадруте.