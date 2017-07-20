Эксперты предсказали первый за пять лет рост российского экспорта оружия

Россия осталась вторым крупнейшим экспортером оружия после Соединенных Штатов по итогам 2016 года, говорится в ежегодном докладе «Глобальная торговля оружием» британского военно-аналитического издания Jane’s (группа IHS Markit). Согласно данным, предоставленным РБК, Россия в прошлом году поставила зарубежным клиентам оружия на $6,34 млрд. Это на 8,8% меньше, чем в 2015 году ($6,95 млрд). Но в 2017 году эксперты Jane’s ожидают увеличения российского оружейного экспорта до $7,23 млрд. Российские поставки вырастут впервые с 2012 года, следует из данных Jane’s. «У России крепкий портфель заказов вплоть до 2020 года», — говорится в докладе. Цифры по экспорту вооружений, собранные Jane’s, отражают состоявшиеся в отчетном году поставки, а не заключенные контракты, предполагающие поставку в будущем. Стоимость оружия выражена в постоянных долларах США. США в 2016 году поставили оружия на экспорт на сумму $23,3 млрд, они «нарастили свою относительную рыночную долю по сравнению с Россией». В 2017 году отставание России от США в оборонном экспорте усилится, поскольку американские поставки увеличатся на 15,5%, до $26,9 млрд. Другой авторитетный провайдер информации о международных поставках оружия — Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) — считает, что российский экспорт вооружений в 2016 году вырос по сравнению и с 2014-м, и с 2015 годом. По данным Jane’s, крупнейшим импортером российского оружия в 2016 году была Индия ($1,2 млрд, 19% всех российских поставок), как и в предыдущие несколько лет. На втором месте — Китай, получивший российского оружия на $959 млн. Далее по итогам 2016 года следуют Алжир ($924 млн), Вьетнам ($788 млн) и Ирак ($460 млн). Азербайджан в прошлом году получил российского оружия на $217 млн, а Казахстан — на $150 млн. В разрезе типов вооружений больше всего Россия в прошлом году поставила военных самолетов — на $3 млрд. Экспортные поставки военных судов составили $920 млн, по подсчетам Jane’s. Поставки наземных транспортных средств оцениваются в $641 млн, ракетных вооружений — в $610 млн, радаров — в $431 млн. Совокупные международные поставки вооружений в мире в 2016 году выросли на $4,3 млрд, до $62,5 млрд, оценили авторы доклада. Но общий экспортный портфель оружейных заказов (продукция заказана, но еще не поставлена) сократился примерно на 5%. Поэтому Jane's впервые ожидает сокращения глобального оружейного экспорта к 2018 году. «Это происходит по нескольким причинам, включая низкие цены на энергоносители, рост собственного производства оружия в странах-импортерах и просто тот факт, что торговля оружием берет паузу после стольких лет роста», — отмечает старший аналитик Jane's Бен Мурз.

