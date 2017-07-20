У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга

У 80-летнего американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга, сейчас он изучает варианты лечения, сообщили представители ветерана-республиканца. Лечение может включать в себя комбинацию химиотерапии и радиационного облучения. Сообщается, что Маккейн находится дома в бодром расположении духа. Опухоль у него обнаружили во время операции на левом глазу на прошлой неделе, в ходе которой ему удалили тромб из кровеносных сосудов глаза. Анализ тканей показал, что у Маккейна глиобластома - первичная опухоль мозга. По словам лечащих врачей Маккейна, он "потрясающе хорошо" восстанавливается после операции, и в целом состояние его здоровья отличное. Глиобластома - наиболее распространенная и агрессивная форма опухоли мозга, чаще поражающая мужчин, чем женщин. Риск ее возникновения увеличивается с возрастом. Маккейн - давний жесткий критик России и лично Владимира Путина. Он неоднократно выступал за продление и усиление антироссийских санкций. Сенатор от Аризоны с 1987 года, на выборах президента США в 2008 году он был кандидатом от Республиканской партии и проиграл Бараку Обаме. Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, где подвергался пыткам. Был освобожден в 1973 году, после подписания Парижских мирных соглашений. Для семьи Маккейна известие о его заболевании стало шоком, сообщила 32-летняя дочь сенатора Меган. "Из нас всех в этой ситуации самый спокойный и уверенный - мой отец", - написала она в "Твиттере". "Болезнь может повлиять на него, но он не сдастся. Он никогда не сдается", - добавила она. Президент Дональд Трамп сказал, что Маккейн "всегда был борцом", и пожелал ему скорейшего выздоровления. Бывший президент Барак Обама в своем твите написал: "Джон Маккейн - герой Америки и один из самых храбрых борцов, которых я когда-либо знал. Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон".