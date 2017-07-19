Объявлены победители армянской национальной PR-премии

19 июля 2017, Ереван. При содействии Beeline научно-информационная общественная организация «Армянская PR-ассоциация» подвела итоги и наградила победителей армянской национальной PR-премии. Цель Армянской PR-премии – способствовать повышению роли специалистов в области связей с общественностью и значимости сферы связей с общественностью, а также стимулировать создание и применение новых методов и технологий обратной связи с общественностью. Кроме того, премия способствует установлению здоровой конкуренции в сфере, развивая в ее специалистах креативность, оригинальность и прогрессивность. «Beeline высоко ценит роль связей с общественностью и PR-специалистов в развитии страны. Благодаря публичной и прозрачной работе любая частная или государственная организация будет пользоваться доверием, сможет управлять коммуникацией, проводить анализ импульсов со стороны общества и формировать соответствующий климат. Имидж важен для любой организации, и в случае грамотного пиара успех гарантирован», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «Мы уже во второй раз проводим всестороннее исследование сферы PR. Целевые опросники были отправлены 2025 экспертам, журналистам и редакторам. В течение года проводился мониторинг всех публикаций и репортажей в СМИ. Были сформированы фокус-группы с участием людей разных возрастов, полов и профессий, которые откровенно обсудили и подняли проблемы и упущения в сфере. После обработки собранной информации для каждой номинации были отобраны три лучших кандидата или проекта, а победителей из них выбрали члены профессионального жюри Армянской PR-премии на закрытом тайном голосовании», - отметила президент Армянской PR-Ассоциации, доцент кафедры печатной и вещающей журналистики ЕГУ, к.ф.н. Астгик Аветисян. В жюри Армянской PR-премии входят Вазрик Базиль (известный немецкий специалист по коммуникациям, преподаватель, спичрайтер), Грачуи-Мэри Погосян (профессор Калифорнийского университета Лос-Анджелеса), Арам Абрамян (кандидат культурологии, главный редактор газеты «Аравот»), Виктор Согомонян (доктор политологических наук, руководитель офиса второго президента Армении), Карен Кочарян (директор компании «P-Art», PR-технолог), Наира Назарян (руководитель службы по связям с общественностью Beeline в Армении) и Астхик Аветисян (кандидат филологических наук, доцент, президент Армянской PR-Ассоциации). Победителями Армянской PR-премии 2017 стали: В номинации пресс-секретарь года – пресс-секретарь главы МИД Армении Тигран Балаян; В номинации PR-событие года – Паломничество в первую христианскую страну – визит Папы Римского в Армению; Имиджевый PR года – парад, посвященный 25-летию независимости Армении для укрепления славы и имиджа армянских вооруженных сил; Общественный деятель года – премьер-министр Армении Карен Карапетян; Политический деятель года – депутат НС Армении Никол Пашинян; Культурный PR года – международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы»; СМИ года – информационное агентство «Арменпресс»; Госструктура года – Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении; Кризисное управление года – техническое оснащение и модернизация передовой -Министерство обороны Арцаха; PR-инициатива года – гуманитарная премия «Аврора»; Финансовый PR года – визитный центр Центробанка – распространение информации об истории денежного оборота и денежно-кредитной политике в Армении; Бренд года – торговая марка «Арарат» Ереванского коньячного завода;Инновационный PR года – центр креативных технологий «Тумо»;PR-технология года: «Армения, моя любовь» - Республиканская партия Армении. Друг Армении года – чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кесслер. Специальной премии удостоились пресс-секретарь премьер-министра Арцаха Артак Бегларян и Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин за вклад в развитие сферы связей с общественностью и грамотное использование технологий коммуникации. Генеральный спонсор Армянской PR-премии – Beeline в Армении.