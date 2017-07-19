/АРКА/. Ученики Центра креативных технологий "Тумо", представлявшие Армению на международной олимпиаде по робототехнике FIRST Global заняли третье место. Как сообщается на официальной странице "Тумо" в Facebook, на конкурсе команда из Армении соревновалась с представителями 163 стран. В ходе конкурса команда юных воспитанников Тумо, показав отличные результаты, оказалась в числе лидеров и в конкурентной борьбе заняла третье место, уступив сборной команде Европы и команде Польши. В состав команды входили воспитанники центра в возрасте от 14-ти до 18-ти лет - Левон Балагезян, Мария Тер-Минасян, Давид Ованнисян, Тигран Киракосяй, Арам Маданцян, Лилит и Апит Тарумяны, а также их руководитель, ведущий курсов по робототехнике айк Восканян. В армянских центрах креативных технологий "Тумо" (в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Дилижане, Степанакерте и Кохбе) бесплатно обучаются подростки и молодые люди от 12 до 18 лет. Его целью является ознакомление армянской молодежи с передовыми технологиями, а также предоставление возможности для углубленного изучения интересующих их ИТ-сфер.