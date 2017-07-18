Пострадавшие в Египте гражданки Армении все еще находятся в больнице – Балаян

/АРКА/. Две гражданки Армении, пострадавшие в результате нападения в Египте, все еще находятся в больнице Каира, сообщил агентству "Новости-Армения" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. 14-го июля на одном из пляжей Хургады произошло нападение на туристов. 28-летний мужчина с ножом пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате нападения погибли две туристки из Германии, ранения получили гражданки Армении, Чехии и России. По словам Балаяна, состояние здоровья соотечественниц удовлетворительное, курс лечения продолжается. Напомним, что 15-го июля женщины были доставлены в Каир. Одна из них была успешно прооперирована.