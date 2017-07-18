Арцах посещают всё больше туристов: сфера туризма республики зарегистрировала рост по всем направлениям

Согласно данным за первый квартал 2017 года, в сфере туризма в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике (НКР)) зарегистрирован рост по всем направлениям. Как сообщает пресс-служба управления по туризму министерства экономики Арцаха, по данным МИД республики за январь-июнь 2017 года число иностранных туристов выросло на 46%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. А по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рост составил 26%. Число туристов увеличилось также и по основным туристическим направлениям: Государственный заповедник Тигранакерт посетили свыше 5000 туристов, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Отмечается, что полученные от туризма доходы составили примерно 1,7 млрд. драмов, рост составил 35%. Подчеркивается, что для реализации программ, направленных на развитие туризма в Арцахе, кроме средств из государственного бюджета, удалось привлечь также 25 млн. драмов со стороны международных доноров, сообщает Panorama.am.