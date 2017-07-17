Вопроса о придании русскому языку официального статуса в Армении нет и не будет на повестке дня – Армен Ашотян

Русский язык не может получить статус государственного, заявил Aysor.am председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян. «Встреча прошла очень открыто, в формате партнерских обсуждений. Уровень армяно-российских отношений, в том числе парламентских, позволяет быть максимально открытыми. Прозвучало наше обоснование, в частности, с моей стороны, что в нашей повестке нет и не предполагается вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции. Хочу подчеркнуть это обстоятельство, чтобы покончить с нездоровыми обсуждениями», - цитирует А.Ашотяна издание. В составе возглавляемой спикером парламента Армении Ара Баблояном делегации А.Ашотян находится в Москве и принял участие во встрече со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, который заявил, что национальные армянские водительские права могут быть признаны в России в соответствии с законом, если в Армении русский язык получит статус официального. «В Армении нет и не будет в повестке вопроса о придании русскому языку официального статуса. Мы на встрече представили информацию об улучшении уровня преподавания русского языка, об интенсивном уровне гуманитарного сотрудничества, о том, что представителям русской общины предоставлен гарантированный депутатский мандат в парламенте», - отметил А.Ашотян. «Армяно-российские отношения интенсивно развиваются на всех уровнях. Мы рассматриваем русский язык в качестве языка всемирного значения, ключа к наследию русской цивилизации, однако каких-либо основ и перспектив по закреплению его в Конституции в качестве государственного нет», - пояснил он. По его словам, армянская и российская делегации договорились продолжить обсуждения о признании армянских водительских прав в других форматах. «Договорились о формате совместных обсуждений, чтобы детально обсудить на межпарламентском уровне не только этот, но и другие вопросы. Спикеры также договорились провести совместные парламентские слушания», - сказал он. А.Ашотян также отметил, что вопрос о статусе русского языка в Армении искусственно накаляется и не имеет никаких оснований. «Думаю, что это больше распространяется российскими СМИ, чтобы придать важность вопросу. В противном случае для полноты информации обязательно должно было прозвучать то, о чем я уже сказал», - подчеркнул он.