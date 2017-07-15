Азербайджан прервет связи с «Яндекс» и Uber, если компанию возглавит армянин

Приоритетом у всех граждан Азербайджана должны быть политические интересы страны, и потому в случае, если «Яндекс.Такси» и Uber возглавит гражданин Армении или кто-либо армянской национальности, то их предприятие призовет всех водителей не сотрудничать с новой фирмой и приостановит выдачу водителям «знака отличия», ранее позволявшего работать с этими компаниями, заявил в беседе с интернет порталом «Хаккин.аз» руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев. Отметим, что раннее стало известно, что компании «Яндекс» и Uber решили объединить свои сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. «Вместе мы будем строить персональный общественный транспорт», – сообщил журналистам гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, который возглавит и новую, объединенную компанию, отметив, что «сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов».