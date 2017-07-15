Коллекцию Института древних рукописей «Матенадаран» в Армению пополнило Евангелие XV века

  • Lragir.am
  • Общество - 15 Июля 2017, 10:41
«Матенадаран» – Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца –  пополнился еще одним экспонатом. Меценаты  – Грайр и Рипсиме Дадаян – предоставили в дар музею Евангелие 1471 года.

Как сообщают из «Матенадарана»,18 июля в виртуальном зале музея состоится Евангелия и церемония награждения благотворителей.

Отмечается также, что эта ценная рукопись, известная под названием «Чудотворное Евангелие», хранилась в церкви Святого Геворга села Годарич в Западной Армении.

Заказчиком был Ходжа Алексан, который подарил Евангелие своему брату Габриелу, сообщает Panorama.am.

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