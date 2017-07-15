Коллекцию Института древних рукописей «Матенадаран» в Армению пополнило Евангелие XV века

«Матенадаран» – Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца – пополнился еще одним экспонатом. Меценаты – Грайр и Рипсиме Дадаян – предоставили в дар музею Евангелие 1471 года. Как сообщают из «Матенадарана»,18 июля в виртуальном зале музея состоится Евангелия и церемония награждения благотворителей. Отмечается также, что эта ценная рукопись, известная под названием «Чудотворное Евангелие», хранилась в церкви Святого Геворга села Годарич в Западной Армении. Заказчиком был Ходжа Алексан, который подарил Евангелие своему брату Габриелу, сообщает Panorama.am.