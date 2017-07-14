Новой программой в Армении Евросоюз хочет поддержать инициативы женщин и молодёжи. Об этом заявил 14 июля в Ереване на презентации программы ЕС «Приверженность конструктивному диалогу» руководитель представительства Евросоюза в Армении, посол Пётр Свитальский. По его словам, их голос слышен не всегда, им уделяется меньше внимания. А в беседе с ним молодёжь пожаловалась, что в новой программе Правительства о работе с молодёжью упоминается всего один раз. «Конечно, главное – содержание. И мы уверены, что государство многое выиграет, если направит усилия активных граждан, в том числе женщин и молодёжи, на пользу стране», - сказал глава делегации ЕС. Программа предусматривает тренинги для НПО в Ереване и областях, а также открытие центров по поддержке гражданского общества в Ереване и 4 областных центрах (Гюмри, Ванадзор, Гавар, Капан). НПО, прошедшие тренинг, смогут участвовать в конкурсах проектов: малых (до 10 тыс. евро), а также командных – средних (до 22,5 тыс.) и больших (до 40 тыс. евро). Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Глава делегации ЕС в Армении: Хотим поддержать инициативы женщин и молодёжи - news.am
- Общество - 14 Июля 2017, 14:08