Россия вновь открывает в Иерусалиме Сергиевское подворье

Российское правительство вновь открывает в Иерусалиме Сергиевское подворье - историческое здание, построенное в конце XIX века по приказу великого князя Романова для русских аристократов, совершавших паломничество к иерусалимским святыням. Восстановление этого здания завершено после крупных реставрационных работ, проведенных под руководством израильского архитектора Ури Падана. В 1890 году в центре Иерусалима под эгидой Императорского православного палестинского общества было построено двухэтажное здание с 25 роскошными номерами. Оно было названо Сергиевским подворьем в честь дяди царя Николая Второго великого князя Сергея Александровича Романова. Великий князь возглавлял Императорское православное палестинское общество, управлявшее Русскими постройками - районом в центре Иерусалима недалеко от Старого города, где находятся Свято-Троицкий собор, Русская Духовная миссия и несколько подворий. После открытия Сергиевского подворья на нем находилось управление всеми подворьями, школами и больницами Императорского православного палестинского общества в Сирии и Палестине. Русское население было выслано из Иерусалима, когда в 1914 году Россия объявила войну Османской империи. В 1922 году принадлежавшие России подворья стали правительственными зданиями под британским мандатом, а после создания государства Израиль оказались под израильским правлением. В 1964 году Русские постройки, за исключением Свято-Троицкого собора, здания Русской Духовной миссии и Сергиевского подворья, были проданы советским правительством Израилю по так называемой "Апельсиновой сделке". В 2008 году израильское правительство согласилось вернуть Сергиевское подворье правительству Российской Федерации. Российские власти выделили 10 млн долларов на работы восстановлению здания, которые начались после того, как в 2012 году из него выехали последние израильские правительственные учреждения. Как пишет израильская газета Haaretz, российские власти обещают, что территория двора будет открыта для широкой публики. Приезжающие в Иерусалим при желании смогут арендовать там 22 номера. Россия также планирует открыть там небольшую школу и музей об истории строительства здания. Не все в Израиле были согласны с идеей позволить России владеть частью лакомой недвижимости в центре Иерусалима. В том же 2008 году депутаты кнессета и правые лоббистские группы обратились с протестом в Высокий суд Израиля, но он оставил правительственное решение в силе. "Русские паломники теперь могут идти по стопам своих предков", - заявил газете Times of Israel Борис Лемпер, адвокат, представляющий Императорское православное палестинское общество.