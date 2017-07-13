Заявление Съезда армянских беженцев из Азербайджанской ССР

в связи с выдворением из квартир на улицу в Москве 143 семей армянских беженцев из Азербайджанской ССР Набат геноцида вновь звучат у нашего порога, на этот раз уже в Москве, в столице той России, которая еще вчера пыталась восстановить стабильность в Сирии, и в которой сегодня (усилиями бюрократии) разрушаются 143 армянские семьи, и они вновь обращаются в беженцев. Неужели подобно другим хозяевам мира сейчас и Россия в своих целях создает беженцев в своей собственной столице. Первыми жертвами развала Советской системы являемся мы, более чем 660 000 армянских беженцев из Азербайджанской ССР, которым в 1988-92 годах удалось избежать резни и преследований, потеряв отчизну и нажитое. В те дни страна не предотвратила нашу трагедию, а уже сегодня органы Российской Федерации уже в Москве продолжают геноцид в отношении армян, совершенный в 1990-ом году в Баку. В течение 27 лет армянских беженцев лишали права на собственное жилище, лишь для того, чтобы сегодня выбросить на улицу? Не умышленно ли пренебрегают власти своими обязательствами продолжателей Советского Союза в отношении армянских беженцев, чтобы избежать ответственности за проводимую беспринципную политику стратегических союзников и партнеров? Не об этом ли свидетельствуют отношения с Посольством России в Армении, куда послом и сотрудниками назначают людей, далеких от стратегии положительного и динамичного развития армяно-российских взаимоотношений, кажутся случайными и своим высокомерным отношением подрывают взаимное доверие. Россия же запуталась в Минском лабиринте, и искаженная перспектива мешает ей оценить, что действенной альтернативой нынешнему тупику являются армянские беженцы и восстановление их прав, и неисполнение государственных обязательств в их отношении преступно. Установление мира является заветным желанием армянских беженцев, и они являювся единственной силой, способной в диалоге с другими коренными народами вернуть ситуацию в мирное русло, как это уже было при продвижении России на Кавказе. Ереван 11.07.2017 г.