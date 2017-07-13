/АРКА/. Инженерная лаборатория "Армат" открылась в одной из школ города Карвачар в Арцахе, сообщает пресс-служба Союза компаний по информационным технологиям Армении (UITE). "Школьники из Карвачара и соседних районов получают в лаборатории современное технологическое образование, постигают основы роботостроения и программирования, участвуют в конкурсах и мероприятиях, встречаются с представителями ИТ-сферы", - говорится в сообщении. Инженерная лаборатория "Армат" в Карвачаре, которая работает уже на протяжении двух недель, стала седьмой по счету в Арцахе, остальные действуют в Степанакерте, Шуши, Ванке, Чартаре, Бердзоре и Вургаване, где обучаются более 150 школьников. В Армении действуют более 210 лабораторий "Армат", в которых на бесплатной основе обучаются около 5 тысяч школьников. Лаборатория "Армат" в 2016 году удостоилась сразу двух международных наград: "Стабильное развитие" и "Лучший поставщик технического образования". UITE основан в 2000 году с целью защиты экономических интересов компаний данной отрасли, стимулирования развития бизнеса, поощрения исследований в сфере ИТ.