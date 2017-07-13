Зачем армянским аттестатам вкладыши на русском языке

Споры о том, переводить ли школьные аттестаты на русский язык, надуманы, заявил в беседе с журналистами министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. По его словам, десятки тысяч граждан Армении уезжают в Россию на заработки. И чтобы им не приходилось там тратиться на перевод школьного аттестата, Министерство готовит и русские вкладыши. «Мы это делаем исключительно в интересах наших граждан. Споры о том, не страдает ли от этого национальная языковая политика, мне кажутся надуманными», - подчеркнул Мкртчян. Аттестаты Армении сопровождаются с некоторых пор вкладышами на русском языке.