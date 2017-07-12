На трапе самолета начинаем думать уже о наташах – армянские гастарбайтеры

Большинство мужчин сел Гегаркуникского марза ездит на заработки в Россию. Женщины большую часть года проводят одни, поддерживая хозяйство и воспитывая детей. «Уже на трапе самолета начинаешь думать о наташах», признает житель села Арцванист Вреж Аветисян, который каждый год ездит на заработки. А пока армянские мужчины ездят к русским женщинам, их жены в Гегаргунике жалуются: «Тут нет никакой жизни для женщин, только работаешь как вол». «Большинство мужиков на заработках, остаются только больные. Женщины делают всю тяжелую работу за мужчин – и землю обрабатываем, но нуждаемся в мужчинах очень», говорят женщины. Оставшиеся в селах жители промышляют сельским хозяйством, животноводством, рыболовством. «Нас спасает озеро, продаем рыбу и зарабатываем на хлеб насущный», говорят жители прибрежных с озером Севан сел.