Двоих из трех раненных 7 июля в Арцахе военнослужащих доставили в Ереван

Двое армянских военнослужащих, получивших 7 июля осколочные ранения в результате артобстрела с азербайджанской стороны, доставлены в Ереван, третий военнослужащий продолжает лечение в Степанакертском госпитале. Об этом корреспонденту “ФактИнфо” сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Арцрун Ованнисян также сообщил, что состояние одного из переведенных в Ереван военнослужащих оценивается как удовлетворительное, его перевели в палату. Второй раненый военнослужащий, как сообщил он, все еще находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, наблюдается позитивная динамика. Состояние здоровья проходящего лечение в госпитале Степанакерта военнослужащего оценивается как нормальное. Как сообщило ранее Минобороны Арцаха, с утра 7-го июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушали режим прекращения огня с применением как стрелкового оружия, так и пушек Д-30 и Д-44, разнокалиберных минометов и гранатометов. Вследствие предпринятого азербайджанскими ВС обстрела осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).