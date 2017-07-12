В Сирии погиб российский военный советник Николай Афанасов

Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в сирийской провинции Хама в результате внезапного минометного обстрела. Об этом во вторник сообщило министерство обороны России. "Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", - говорится в заявлении российского военного ведомства. Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Официально минобороны сообщало о гибели 34 российских военных, включая Афанасова, за время сирийской кампании. Однако по данным СМИ, число погибших в Сирии россиян может быть больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний. Однако подтвержденных сведений о потерях со стороны подобный компаний, которые, как считается, комплектуются за счет бывших российских военнослужащих, нет. Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.