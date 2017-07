Трамп-младший выложил в сеть переписку, касающуюся России

Сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что россияне действительно предлагали ему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. В настоящее время и ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем. Во вторник Дональд Трамп-младший выложил в "Твиттер" переписку, сопроводив ее таким заявлением: "Стремясь к полной открытости, я публикую полную электронную переписку с Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года. Первое сообщение от 3 июня 2016 года было прислано Робом и касалось просьбы от Эмина [Агаларова] - человека, которого я знал со времени конкурса красоты Мисс Вселенная 2013 года, проводившегося под Москвой. Эмин и его отец [Араз Агаларов - прим. Би-би-си] владеют очень уважаемой компанией в Москве. Я думал, что информация, которая у них есть - это компромат о Хиллари Клинтон. Вначале я хотел просто поговорить по телефону, но, когда это не получилось, мне сказали, что в Нью-Йорке будет женщина (с информацией), и попросили с ней встретиться. Женщина, как она сама уже заявила публично, не была официальным представителем [российского] правительства. И, как мы уже сказали, у нее не было для нас информации, она хотела поговорить о политике усыновления и о списках Магнитского. Для контекста добавлю, что это произошло до того, как началась нынешняя озабоченность по поводу России. И, как заявил сегодня прессе Роб Голдстоун, встреча была "самой невероятной чепухой, которую я когда-либо слышал, и меня это по-настоящему взволновало". Россия - Клинтон Как следует из опубликованной переписки, Роб Голдстоун сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией по просьбе Эмина Агаларова, сына российского бизнесмена и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова. Как говорится в письме Роба Голдстоуна от 3 июня, некий "королевский прокурор" России встретился с Аразом Агаларовым и сообщил тому о наличии подобной компрометирующей информации. Тема электронного письма от Голдстоуна указана как "Россия - Клинтон, конфиденциальная информация". "Это часть кампании властей России с целью помочь Трампу победить на выборах", - говорится в том же письме Голдстоуна к Трампу-младшему. Встреча с Натальей Весельницкой В пятницу New York Times написала, что за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой, которая - согласно New York Times - "связана с Кремлем". В воскресенье газета сообщила, что вчетвером они обсуждали компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А в понедельник New York Times нанесла решающий удар, заявив, что Трамп-младший перед встречей с Весельницкой предполагал, что источником компромата на Клинтон являются российские власти. Сама же Весельницкая в интервью телеканалу NBC во вторник заявила, что никогда не работала и не была связана с российскими властями и никак не участвовала в предположительном вмешательстве России в американский избирательный процесс. Она, по ее словам, лишь лоббировала отмену санкций против россиян в США.