СМИ сообщили о признании боевиками ИГ смерти аль-Багдади

Руководство террористической организации «Исламское государство» (деятельность в России запрещена) опубликовало заявление, в котором признало, что лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади погиб, на его место в скором времени будет назначен преемник. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава. Источник пояснил, что заявление ИГ было ожидаемо после того, как два дня назад в округе Талль-Афар боевики сняли запрет на публичную огласку информации о смерти аль-Багдади. Ранее за распространение слухов о смерти главаря ИГ полагалось наказание — 50 плетей. В ближайшее время ИГ назовет имя нового главаря группировки, уточнил собеседник телеканала. Он также рассказал, что в заявлении террористов не было никаких подробностей гибели аль-Багдади. В заявлении членов организации призвали сохранять единство, не допускать раздоров, которые бы продемонстрировали наличие сложных внутренних конфликтов в организации. Ранее 30 июня о смерти аль-Багдади заявлял командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази. По его словам, аль-Багдади погиб в результате российского авиаудара. Глава подразделения, которое занимается спецоперациями за пределами Ирана, заявил тогда: «Террорист Багдади определенно мертв». Ширази добавил, что смерть террориста была подтверждена по многим каналам. 16 июня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания Совета безопасности страны проинформировал его постоянных членов, в том числе президента Владимира Путина, об авиаударе ВКС по объекту экстремистских формирований под сирийской Раккой. При этом Шойгу отметил, что в результате удара погибли более ста террористов, среди которых были и члены руководства ИГ. Предположительно, среди них был и мог быть убитым аль-Багдади. Удар по комплексу зданий, где проходило совещание лидеров ИГ, нанесли самолеты Су-34 и Су-35. Время и место их встречи российским военным удалось узнать с помощью беспилотников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил тогда, что Москва не располагает доказательствами гибели лидера ИГ.

