Как официальный Минск перехитрил парламентариев ОБСЕ

Последний день сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, прошедшей в Минске 5-9 июля, завершился скандалом. Принятая накануне на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам резолюция с критикой в адрес белорусских властей не вошла в итоговую декларацию сессии ПА. "Статус официального отражения позиции всей Парламентской ассамблеи ОБСЕ - по регламенту и по процедуре - резолюция приобретает только в случае включения ее в итоговую декларацию", - пояснил в интервью DW директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. То есть критическая в отношении официального Минска резолюция осталась рабочим документом. Равное число голосов "за" и "против" Голосование за исключение резолюции с критикой Беларуси из итоговой декларации произошло на исходе второго часа последнего пленарного заседания сессии по инициативе белорусской делегации. Голосовавших против председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен попросила пересчитать повторно. И прокомментировала итог: "Мы имеем действительно необычную ситуацию. Мы пересчитали дважды. Результат 43 на 43". Таким образом, за 17 минут до окончания последнего пленарного заседания ПА ОБСЕ из итоговой декларации принятую накануне резолюцию исключили. "Смущает небольшое количество проголосовавших. По 43 голоса "за" и "против", плюс воздержавшие 28 - это 114, в то время как всего ПА ОБСЕ объединяет 323 парламентария из 57 стран", - отметил в интервью DW минский политолог Андрей Федоров. В прошлом начальник управления международных связей Верховного совета, он не раз участвовал в сессиях ПА ОБСЕ в период с 1997 по 2003 год. (После разгона ВС 13 созыва в ноябре 1996 года Беларусь в ПА ОБСЕ, как и в ряде других международных организаций, некоторое время представляла делегация Верховного совета. - Ред.) Федоров не исключает, что исход голосования стал результатом случайного стечения обстоятельств в связи с тем, что некоторые парламентарии уехали из Минска до последнего заседания. "На моей памяти всегда на пленарном заседании принимались резолюции, одобренные большинством голосов на заседании комитетов ПА ОБСЕ", - отметил политолог. То есть, резолюция, одобренная 8 июля на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам должна была попасть в итоговый документ сессии. Нет повода расстраиваться ни властям, ни оппозиции? "На месте белорусских властей я бы не сильно расстраивался, если бы резолюцию, одобренную комитетом 8 июля, включили в итоговую декларацию. А на месте оппозиции я бы не сильно расстраивался из-за того, что ее исключили", - говорит Федоров. По его словам, ОБСЕ имеет весьма ограниченные полномочия, а Парламентская ассамблея этой организации - и того меньше: "Резолюций по Беларуси было принято ранее значительное количество, и часто весьма жестких. Но ни к каким серьезным сдвигам во внутренней политике Минска это не привело". С другой стороны, продолжает Федоров, не стоит исключать, что если бы этих резолюций не было, то ситуация с правами человека в Беларуси была бы еще хуже. Несмотря на то, что на этот раз критикующая власти Беларуси резолюция в итоговую декларацию не вошла, это не значит, что Запад перестанет отслеживать ситуацию в стране, поясняет Федоров: "Белорусскому руководству есть над чем работать, и если через год все останется по-прежнему, исход голосования по подобным документам может быть другим". Геополитика вытеснила ценности Факт исключения критики ситуации с правами человека Беларуси из итоговой декларации - безусловный знак официальному Минску, благодарность хозяевам форума за гостеприимство, но в большей степени - свидетельство продолжения перемен в политике Европы в отношении Минска, заявил в интервью DW минский политобозреватель Валерий Карбалевич. По его мнению, в данном случае усилий белорусской дипломатии - даже при традиционной поддержке российских коллег - было бы недостаточно, если бы не поменялась общая атмосфера в регионе и мире, а также связанный с этим курс Запада в отношении Минска. В итоге, констатирует Карбалевич, геополитика вытеснила вопрос ценностей, а сам факт проведения сессии ПА ОБСЕ в Беларуси означает международную легитимацию белорусского парламента, выборов, а в более широком контексте - и белорусского политического режима.