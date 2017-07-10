Премьера балета Кирилла Серебренникова "Нуреев" в Большом театре перенесена из-за того, что в российском правительстве усмотрели в постановке "гей-пропаганду". Об этом в понедельник, 10 июля, сообщают агентство ТАСС и телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Источник ТАСС утверждает, что спектакль перенесен по прямому распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского. Как уточнил собеседник агентства, Мединский увидел пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей в том, что, "по замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева", на которой он изображен полностью обнаженным.

Источник "Дождя" подтвердил, что причиной переноса премьеры стало то, что спектакль, "так сказать, про свободу гомосекусуалистам!" и показывать его в Большом театре именно сейчас "выглядело бы как провокация".

Ранее в тот же день гендиректор Большого театра Владимир Урин на специальном брифинге объявил, что постановка отложена в связи с "неготовностью спектакля", а решение принимала вся труппа, включая Серебренникова. В то же время сам режиссер 8 июля в интервью газете "Ведомости" говорил, что это было "решение театра" и отказался от дальнейших комментариев. А опрошенные "Дождем" участники труппы заявили, что на самом деле спектакль был готов.

В Минкультуры отказались комментировать ТАСС информацию о переносе балета по личному распоряжению Мединского. Директор Большого театра Владимир Урин заявил агентству РБК, что эти сведения являются провокацией. "Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка не было, никаких указаний не давалось", - цитирует РБК слова Урина.

Теперь премьера "Нуреева" назначена на 4-5 мая 2018 года. Первоначально премьерные показы должны были пройти с 11 по 14 июля текущего года. Балет посвящен судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева.

23 мая в "Гоголь-центре" и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, а его самого забрали на допрос. Было объявлено, что Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании "Седьмая студия".