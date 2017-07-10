XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся в Ереване

XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся накануне, 9 июля, в столице Армении Ереване со ставшей традиционной церемонии освящения абрикосов. Открытие кинофестиваля ознаменовалось также увековечением имен трех выдающихся армянских кинодеятелей – Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия Ерзнкяна – на Площади Азнавура в Ереване. Торжественное открытие кинофестиваля, который в этом году проходит под девизом «Перекресток культур и цивилизаций», состоялось вечером 9 июля в кинотеатре «Москва» – показом фильма Амо Бекназаряна «Хас-Пуш», который был снят в 1927 году. Четырнадцатый международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдёт в Ереване с 9 по 16 июля. В этом году на участие в кинофестивале поступило 1100 заявок из 96 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах «Золотого абрикоса» будет представлено более ста фильмов, сообщает Panorama.am.