Носик и Арцах: недоразумение под названием Азербайджан

В Москве в возрасте 51 года умер Антон Носик - один из самых известных медиаменеджеров и блогеров, которого многие называли отцом российского интернета. Причиной смерти, как сообщается, стала внезапная остановка сердца. Носик участвовал в запуске ряда успешных российских интернет-изданий (Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com), а также вел один из самых популярных российских блогов в "Живом Журнале". В марте этого года 30 блогеров из 11 стран, в том числе Антон Носик, прибыли в Арцахе, чтобы ознакомиться с историей и культурой страны. В «Живом Журнале» А. Носик разместил публикацию под заголовком «Еду в Արցախ», в которой отмечается: «Утром еду в Нагорно-Карабахскую Республику, она же древний армянский Арцах. Говорят, красивейшее место во всём Закавказье. И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума, - писал про эти края Мандельштам в 1931 году. Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без неё обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена. Нынешняя дремучая, клептократическая семейная диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блоггера Лапшина – опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал её мнение о “правильных” границах. Единственной причиной затянувшегося пребывания этой страны на картах мира были и остаются углеводороды. Нефть и газ составляют 88,2% азербайджанского экспорта. И экстрадиция Лапшина из Минска, и триумфальное освобождение душегуба Сафарова из венгерской тюрьмы – сделки, оплаченные нефтедолларами. После того, как Носика внесли в «черный список» Азербайджана, он сделал еще одну запись: «А посещение Баку придётся, видимо, отложить до тех времён, когда историческое недоразумение под названием «Азербайджан», это несуразное клептократическое приложение к нефтяным полям южного Каспия, исчезнет с политической карты мира, вместе с «национальным героем» Рамилем Сафаровым, президентским гаремом вместо правительства и опереточным МИДом». Да будет земля пухом.
Носик и Арцах: недоразумение под названием Азербайджан
- Общество - 10 Июля 2017, 11:38