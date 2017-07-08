Состояние 2 раненых военнослужащих, остается тяжелым

Состояние трех военнослужащих, получивших накануне вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения не изменилось, двое остаются в тяжелом состоянии, в беседе с Tert.am сообщили в военном госпитале Степанакерта. «Состояние военнослужащего, получившего ранение в области головы, продолжает оставаться крайне тяжелым»,- детализировали в госпитале. В состояние второго военнослужащего также не наблюдается положительной динамики. «Они подключены к аппарату искусственного дыхания, состояние 3-го военнослужащего оценивается как нормальное, он получил ранение в ногу», - отметили в госпитале.