Состояние 2 раненых военнослужащих, остается тяжелым

  • Lragir.am
  • Общество - 08 Июля 2017, 13:08
Состояние трех военнослужащих, получивших накануне вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения не изменилось, двое остаются в тяжелом состоянии, в беседе с Tert.am сообщили в военном госпитале Степанакерта.

«Состояние военнослужащего, получившего ранение в области головы, продолжает оставаться крайне тяжелым»,- детализировали в госпитале. В состояние второго военнослужащего также не наблюдается положительной динамики. 

«Они подключены к аппарату искусственного дыхания, состояние 3-го военнослужащего оценивается как нормальное, он получил ранение в ногу», - отметили в госпитале.

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