Беспорядки в Гамбурге: баррикады и застрявшая Мелания Трамп

Участников саммита "большой двадцатки" в Гамбурге встретили баррикады, перевернутые мусорные баки и подожженные автомобили. По данным полиции, беспорядки начались еще накануне саммита в четверг и продолжились в пятницу. Некоторым агрессивно настроенным протестующим удалось даже изрезать ножами шины автомобилей канадской делегации и разбить окна в консульстве Монголии. Пресс-секретарь Мелании Трамп сообщила, что первая леди США из-за протестов не смогла принять участие в мероприятиях, запланированных с другими женами руководителей стран "двадцатки". "Полиция Гамбурга не смогла гарантировать безопасность нашего передвижения", - заявила Стефани Гришэм. Досталось и самим стражам порядка. По предварительным данным, пострадали 159 полицейских, некоторые из них были доставлены в больницы. При этом было задержано по крайней мере 45 наиболее агрессивных участников акций протеста. Однако по словам представителя полиции, к насилию прибегают лишь крайне левые и анархисты, а подавляющее большинство из 100 тысяч демонстрантов ведет себя мирно. Несмотря на то что в общей сложности в Гамбурге собралось около 15 тыс. полицейских из всех 16 земель Германии, в ночь с четверга на пятницу командование запросило подкрепление, осознав, что ситуация на улицах Гамбурга может выйти из-под контроля. "Мы отправили запрос полицейским силам по всей стране и сейчас ждем ответа, смогут ли они прислать подкрепление", - заявил представитель полиции. В пятницу небольшие группы протестующих совершили также несколько нападений на полицейские машины, как пустые, так и с экипажами внутри. Одну из машин подожгли бутылкой с зажигательной смесью. Кроме того, полиция сообщила, что в один из многих полицейских вертолетов, которые патрулируют Гамбург, чуть не попал файер. Пилоту другого вертолета повредили глаза, посветив в кабину лазером. Тем не менее, полиция Гамбурга заявляет, что держит ситуацию под контролем и даже расчищает улицы от баррикад.