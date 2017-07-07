Министру Мединскому оставили научную степень

Диссертационный совет Белгородского государственного университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Как передает корреспондент Би-би-си, за сохранение ученой степени Мединскому проголосовали 19 членов совета, против - никто, трое воздержались. Ранее в пятницу комиссия диссовета сочла необоснованными претензии к научной работе министра и рекомендовала сохранить ему научную степень. "Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной", - заявили в комиссии. Мединский не присутствовал на заседании совета. Он объяснил, что в день рассмотрения должен быть на встрече министров культуры стран БРИКС. Мединский подчеркнул, что известил об этом диссовет и извинился за свое отсутствие. Не присутствовали на заседании диссертационного совета и его оппоненты. Один из них, Иван Бабицкий объяснял газете "Коммерсант", что все претензии к диссертации министра давно высказаны. В апреле 2016 года доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Еруслаимский, а также кандидат филологических наук, эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий потребовали от министерства образования России лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они предъявили целый ряд претензий к докторской диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", защищенной в 2011 году в диссертационном совете РГСУ. Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме. Кроме того, трое ученых посчитали, что "своей успешной защитой Мединский обязан исключительно покровительству академика РАН В.И. Жукова" и указали, что автор нарушил правила публикации научных монографий. Требование проверить диссертацию Мединского поддержали 24 академика РАН. Высшая аттестационная комиссия при министерстве образования (ВАК) направила диссертацию на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета. В октябре 2016 года совет отложил свое заседание по просьбе Мединского, который был в командировке. Позже в ВАК решили, что совет не успел принять решение по диссертации в отведенный срок и передал работу Мединского в диссертационный совет МГУ. Однако и там не рассмотрели диссертацию, сославшись на то, что к ней нет претензий в плагиате. Вскоре этот диссовет был закрыт. Мединский до последнего времени не отвечал на критику диссертаци. Но 4 июля он опубликовал в "Российской газете" статью, где писал, что "иеди и мифы - тоже факты", "история всегда объективна и опосредована" и что "достоверного прошлого не существует".