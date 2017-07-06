Полиция заблокировала штаб Навального в Москве

Предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального в Москве заблокирован сотрудниками правоохранительных органов. Как передает корреспондент Би-би-си, на дверях помещения штаба ночью сменили замки и сняли ручки, установили решетки на окнах и заперли изнутри черный ход. Сотрудник штаба, находившийся внутри здания, не выходит на связь, рассказали активисты Би-би-си. Связаться с собственником здания им пока не удалось. Со слов координатора штаба Навального Николая Ляскина, в штабе по адресу Садовническая набережная, 69 проводятся следственные действия: "Внутри люди спортивного телосложения в штатском", - сообщил он. "В Московском штабе захват здания. Опять спилены замки... Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть... Вот так власти испугались агитационного субботника", - написал он в "Фейсбуке". Глава штаба Навального Леонид Волков заявил в "Твиттере", что в настоящее время обыски в штабе Навального проходят и в Вологде. В среду сообщалось о блокировании штаба оппозиционера в Новосибирске. Как сообщил тогда координатор штаба Сергей Бойко, сотрудники правоохранительных органов, блокировавшие штаб Навального, изъяли остававшийся в штабе тираж газеты в поддержку Навального, а также листовки. Также были задержаны три человека, двое из которых - волонтеры. Позже, как сообщалось, задержанных отпустили из полиции. Также 5 июля прошел обыск в штабе Алексея Навального в Орле. По словам координатора штаба Навального в Орловской области Виктора Зырянова, полицейские изъяли шесть коробок с агитационными листовками.