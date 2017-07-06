Бако Саакян поздравил баронессу Керолайн Кокс с юбилеем

Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июля направил поздравительное послание члену Палаты лордов Великобритании, баронессе Керолайн Кокс по случаю ее 80-летия. «Позвольте от имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравить Вас со славным юбилеем – 80-летием. Вы всегда были рядом с армянским народом, разделяли его боль и страдания, всячески содействовали нашей справедливой борьбе за свободу и независимость, выступали против попирания прав человека и насилия. Благодаря Вам многие иностранные граждане узнали Арцах, получили правдивую информацию о конфликте. Мы признательны Вам за приверженность и преданность общечеловеческим ценностям и принципам демократии, за многолетнюю принципиальную и последовательную работу, за искреннее отношение к нашей стране и народу и теплую дружбу», говорится в послании.