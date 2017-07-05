США сняли запрет на провоз электроники из Турции и ОАЭ

Авиакомпания Emirates заявила об отмене запрета на провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, на рейсах в США. Авиакомпания Turkish Airlines также сообщила о снятии запрета на своих рейсах из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. В марте власти Соединенных Штатов, а затем и Британии, ввели ограничения на провоз в ручной клади любых электронных устройств, кроме мобильников - из опасений, что в них можно спрятать бомбу. Запрет США коснулся рейсов девяти авиакомпаний из восьми стран с преимущественно мусульманским населением - Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. В пресс-службе Emirates рассказали, что авиакомпания работала совместно с американскими властями, чтобы соответствовать новым требованиям безопасности на рейсах в США. По данным турецких СМИ, первый самолет Turkish Airlines, вылетевший после отмены запрета, уже приземлился в США. На сайте авиакомпании указано, что если пассажиры летят в США из аэропорта имени Ататюрка, им разрешено брать с собой в самолет все свои электронные устройства. Авиакомпания Emirates, которая считается крупнейшей на Ближнем Востоке, осуществляет рейсы в 12 американских городов. Turkish Airlines летает в более чем 40 американских городов. Днем ранее США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Etihad из Абу-Даби. Аналогичные ограничения, введенные в Британии, пока сохраняются. Неделю назад власти США объявили об усилении мер безопасности на всех авиарейсах из-за рубежа. Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к этим мерам досмотра, иначе им могут быть запрещены полеты в США. Таким образом, усиленные проверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.