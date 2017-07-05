Ученые в Перу воссоздали лицо знаменитой мумии Леди Као

Ученым в Перу с помощью 3D-печати удалось восстановить лицо древней женщины, которая, предположительно, была могущественным политическим или религиозным лидером. Леди Као, которую еще называют Клеопатрой Латинской Америки, принадлежала к культуре Моче на севере Перу и умерла 1700 лет назад. Ее останки были обнаружены в 2006 году в разрушенной глиняной пирамиде рядом с Трухильо. Вскрытие показало, что женщине было около 20 лет, когда она умерла, вероятно, из-за осложнений при родах или беременности. Ее ноги, ступни и лицо были покрыты татуировками с магическими символами - змеями и пауками. Ученые смогли воссоздать лицо Леди Као, проанализировав структуру черепа и останки. Леди Као была похоронена с короной, золотыми и медными изделиями. В захоронении также нашли оружие, включая две массивные боевые дубинки и 23 устройства для метания копья. Судя по богатству захоронения, она могла быть жрицей или даже политическим правителем. До обнаружения останков Леди Као считалось, что только мужчины занимали высокие посты в культуре Моче. Как рассказал министр культуры Перу Сальвадор дель Солар, у женщины было овальное лицо с высокими скулами - это черты встречаются у многих современных перуанцев. "Мы имеем честь предъявить это странное сочетание будущего и прошлого: технологии позволили нам увидеть лицо политического и религиозного лидера из культуры прошлого", - заявил он.