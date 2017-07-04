В поддержку создания первого армянского «умного кошелька» Volterman на платформе Indiegogo только за первые пять дней было собрано более 200 тысяч долларов. Проект вызвал большой интерес во всем мире: более 1500 человек внесли предоплату и готовы ждать до декабря, чтобы приобрести кошелек. Идея создания принадлежит Азату Товмасяну. После того, как он два раза терял свой бумажник, Товмасян решил соединить его с телефоном и понял, что такую идею можно превратить в успешный бизнес-проект. «Если ваш кошелек находится поблизости, вы его можете легко найти. А если потеряете его или у вас его украдут, то вы сможете увидеть, где он находится», - рассказал автор проекта. Если вы забыли где-нибудь свой «умный кошелек» или его у вас украли, то «умная» система пошлет сигнал тревоги на ваш смартфон и сфотографирует открывшего бумажник предполагаемого вора или того, кто его нашел первым. Volterman также позволит заряжать мобильные телефоны. Помимо безопасного хранения денег «умный кошелек» также будет распространять Wi-Fi и будет иметь альтернативный банк памяти для того, чтобы не нагружать работу телефона. В деле представления проекта на международной платформе Азату Товмасяну помог Нарек Варданян. Продолжение https://rus.azatutyun.am/a/28595214.html
Заказчики получат свои «умные кошельки» в декабре - Азатутюн
- Общество - 04 Июля 2017, 15:24