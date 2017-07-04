Дума утвердила текст присяги для получения гражданства России

  • Lragir.am
  • Общество - 04 Июля 2017, 11:59
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги, которую должны будут принести принимающие гражданство России, сообщает «Интерфакс».

Текст присяги звучит так: 

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Приносить присягу будут только иностранцы, которые решили получить гражданство России. В Госдуме отметили, что присягу не будут произносить получившие гражданство при рождении, в том числе и для получения паспорта в 14 лет.

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