Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги, которую должны будут принести принимающие гражданство России, сообщает «Интерфакс». Текст присяги звучит так: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Приносить присягу будут только иностранцы, которые решили получить гражданство России. В Госдуме отметили, что присягу не будут произносить получившие гражданство при рождении, в том числе и для получения паспорта в 14 лет.
Дума утвердила текст присяги для получения гражданства России
- Общество - 04 Июля 2017, 11:59