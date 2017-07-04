Сегодня день рождения Фрунзика Мкртчяна

4 июля 1930 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри) родился советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР Фрунзик (Фрунзе Мушегович) Мкртчян. У актера было два имени: Мгер (так его звали дома) и Фрунзик. Мкртчян впервые снялся в кино, сыграв в небольшом эпизоде в фильме «Тайна озера Севан» Александра Роу. А полноценный дебют на киноэкране состоялся в 1960 году, в фильме «Парни музкоманды». Потом были роли в фильмах «Тридцать три» Георгия Данелии, «Айболит-66» Ролана Быкова и роль дяди Джабраила в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», которая сразу сделала Фрунзика Мкртчяна известным всей стране. В этой картине роль его экранной жены сыграла его настоящая супруга – актриса Донара Мкртчян. В 1975 году актер был награжден Государственной премией Армянской ССР за роль в фильме «Треугольник» (1967), а вторая половина 1970-х принесла ему новый виток популярности. Во многом этому способствовал выход на экраны комедии Георгия Данелии «Мимино», где Мкртчян играл вместе с Вахтангом Кикабидзе. Фильм тут же разошелся на цитаты, а обоим актерам вручили Государственную премию СССР. После «Мимимо» посыпались предложения о съемках. Мкртчян сыграл в музыкальной комедии «Багдасар разводится с женой», лирической драме «Солдат и слон», сказке «Приключения Али-бабы и сорока разбойников», комедии «Суета сует» и других фильмах. В середине 1980-х Мкртчян практически перестал сниматься в кино, а в начале 1990-х годов ушел из театра имени Сундукяна, которому отдал 35 лет своей жизни. Фрунзик решил создать собственный театр, но руководить им ему довелось недолго. Скончался Фрунзик Мкртчян 29 декабря 1993 года в Ереване от инфаркта в возрасте 63 лет, был похоронен в Пантеоне героев армянского духа, сообщает Panorama.am.