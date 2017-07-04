На челябинском озере погибли отдыхавшие армяне

Спасатели нашли тело седьмого утонувшего в воскресенье на озере в Чесменском районе Челябинской области, сообщает во вторник агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС. 2 июля вечером на озере в Чесменском районе Челябинской области мужчина со своими детьми и детьми родственников (девять человек) выплыл на озеро на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Смогли спастись четыре человека: двое взрослых 1981 и 1979 годов рождения, а также дети 2001 и 2004 годов рождения. 3 июля спасатели извлекли тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжался. Погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет. По данным пресс-службы ГУ МЧС, погибшие в перевернувшейся лодке на озере нарушили все возможные правила безопасности на воде: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Кроме того, не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства. Источник в правоохранительных органах уточнял агентству "Интерфакс", что взрослые были в нетрезвом состоянии, поскольку в этот день они отмечали выпускной дочери одного из погибших. Вчера на берегу водоема собралось около 30 человек, армянская диаспора", – рассказала пресс-секретарь главы Чесменского муниципального района Юлия Выскребенцева, передавал "Мир24".