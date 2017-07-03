Полиция Баварии сообщила о 18 погибших в аварии автобуса

В Баварии в результате столкновения автобуса с грузовиком есть многочисленные жертвы, заявили власти Германии. Ранее сообщалось о 31 пострадавшем и 17 пропавших без вести. "К сожалению, много людей - туристов из Саксонии - погибло в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от канцлера Ангелы Меркель. Авария произошла в понедельник утром на шоссе А9 в направлении Нюрнберга. Автобус, в котором находились 48 человек, столкнулся с грузовиком и загорелся. Изначально сообщалось, что пострадал 31 человек, из них несколько находились в тяжелом состоянии. Судьба еще 17 человек оставалась неясной. "Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек", - цитирует Франс пресс представителя полиции. Позднее в полиции уточнили, что в аварии погибли 18 человек. Сразу после аварии шоссе А9 было перекрыто. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов, сообщают местные СМИ.