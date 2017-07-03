Авария автобуса в Баварии

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел. "Речь идет об очень тяжелом ДТП", - заявил представитель управления полиции в Байройте в понедельник, 3 июля. Согласно первым данным, в результате происшествия 37 человек пострадали. На вопрос, имеются ли погибшие, представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить. Агентства сообщают, что несколько человек считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 48 пассажиров. Автобан номер 9 в Баварии полностью перекрыт. Задействованы спасательные вертолеты.