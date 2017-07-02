В Татарстане столкнулись фура и автобус: 13 погибших

В Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск". Из 28 человек, ехавших в нем, погибли 13, в том числе два ребенка, 12 получили тяжелые ушибы и ожоги, трое отпущены на амбулаторное лечение с легкими травмами. В Следственном комитете России считают, что авария могла произойти из-за того, что водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком, ослепило светом фар. "В 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", - говорится в сообщении на сайте МЧС. "Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", - уточнили в МВД республики.