Бывший врач открыл стрельбу в нью-йоркской больнице

Вооруженный человек открыл огонь из штурмовой винтовки М-16 в помещении Ливанской больницы в нью-йоркском районе Бронкс. Один врач убит, шесть человек ранены, пять из них серьезно. Среди пострадавших трое врачей. Нападавший, также работавший ранее врачом в этой клинике, попытался совершить акт самосожжения, а затем застрелился. На нем был медицинский халат. Его имя официально не названо, но источники в полиции сообщили телеканалу NBC на условиях анонимности, что это 45-летний Генри Белло, до 2015 года служивший в Ливанской больнице терапевтом. Полицейский комиссар Джеймс О'Нил рассказал, что стрельба началась в 14:55 (21:55 по московскому времени) на 16-м этаже здания. Все события происходили на 16-м и 17-м этажах. Очевидцы написали в соцсетях, что медперсонал и пациенты баррикадировались в палатах и кабинетах. Одному раненому врачу в качестве жгута для остановки кровотечения наложили пожарный шланг. Мэр Нью-Йорке Билл де Блазио заявил, что нападение не было террористическим актом и связал его с отношениями между Генри Белло и его бывшими коллегами. Ливанский госпиталь, рассчитанный на тысячу коек, является частным некоммерческим медучреждением и существует уже 120 лет. По словам де Блазио, особенно шокирующим является то обстоятельство, что жестокое нападение произошло в месте, ассоциирующемся в людских глазах с добром и заботой. Подобные инциденты в больницах происходят не часто, но несколько случаев подобного рода в последние годы имели место. В 2015 году сужчина пришел в бостонскую клинику, сказал, что ему надо видеть одного из врачей-кардиологов, назвав того по имени, а когда тот появился, застрелил его. Впоследствии выяснилось, что мать убийцы лечилась у погибшего. В июле 2016 года другой мужчина, как оказалось, страдавший проблемами с психикой, вошел в палату медицинского центра для пожилых во Флориде и убил пациентку и сотрудника.