Президент Арцаха поздравил Сержа Саркисяна с днем рождения

30 июня президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Армения Сержу Саркисяну в связи с днём его рождения. В послании, текст которого приводит пресс-служба президента Арцаха, говорится: "Многоуважаемый Серж Азатович! От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Всю свою жизнь Вы самоотверженно служили и служите святому делу становления и развития армянской независимой государственности, укрепления обороноспособности и процветания двух армянских республик, осуществления заветных чаяний родного народа. Вновь поздравляю Вас с днем рождения и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ Вам и всем Вашим родным и близким!"