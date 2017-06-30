Фонд страхования военнослужащих Армении выплатит денежную компенсацию семье погибшего Карена Даниеляна

Семье погибшего военнослужащего Карена Даниеляна в рамках реализации в Армении проекта «1000 драмов для армии» будет предоставлена денежная компенсация. Об этом сообщает пресс-центр Фонда страхования военнослужащих Армении. Семье солдата срочной службы К. Даниеляна будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 млн. драмов и ежемесячно будет выплачиваться компенсация в размере 200 тысяч драмов на протяжении 20 лет. Карен Даниелян 1996 г.р. погиб 20 мая.