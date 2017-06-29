Ввести в Германии "брак для всех" возможно лишь при условии изменения конституции страны. Об этом заявил парламентский статс-секретарь в министерстве внутренних дел ФРГ, христианский демократ Гюнтер Крингс (Günter Krings) в интервью газете Die Welt, которое выйдет в печать в четверг, 29 июня. Конституция Германии в 6-й статье определяет брак как союз женщины и мужчины, и это правовое положение нельзя изменить посредством обычного закона, поэтому необходима поправка в Основной закон, пояснил Крингс. Для этого потребуется поддержка двух третей состава бундестага и бундесрата. "Я считаю несерьезным принимать столь масштабное решение в спешке", - завил Гюнтер Крингс. В свою очередь фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге считает, что необходимости вносить изменения в конституцию нет. В бундестаге на 30 июня намечено голосование по закону о "браке для всех", ранее подготовленному бундесратом. Фракции СДПГ, "зеленых" и Левой партии намерены в полном составе одобрить его, тогда как фракция ХДС/ХСС хочет предотвратить, чтобы эта тема была внесена в повестку дня, отмечает агентство Reuters. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 26 июня заявила, что в случае рассмотрения такого закона в парламенте депутаты от ХДС не обязаны соблюдать фракционную дисциплину и могут голосовать согласно своим убеждениям. Три четверти немцев поддерживают "брак для всех" При этом подавляющее большинство немцев одобряют введение института брака для однополых пар, показал опрос, проведенный социологической службой Insa по поручению газеты Bild, 74,7 процента респондентов поддерживают идею "брака для всех", 19,8 процента высказались против. Кроме того, 65,9 процента немцев высказались за то, чтобы однополым парам разрешили усыновлять детей (22 процента были против). Подробные итоги опросы будут опубликованы в газете Bild 29 июня. Среди приверженцев различных политических партий уравнивание однополых пар с традиционными в праве заключать брак поддерживают 86,7 процента сторонников СДПГ, 92,7 процента - "зеленых", 84,4 процента - Левой партии. Хотя ХДС и ХСС до настоящего времени выступали против "брака для всех", 73,4 процента их избирателей придерживаются иного мнения.