Опубликован список 500 самых богатых людей Франции

В среду, 28 июня, газета Le Figaro опубликовала список самых богатых людей Франции, согласно классификации издания Challenges. Первое место по величине состояния занимает президент компании LVMH Бернар Арно. Группа LVMH, занимающая первое место в мире в сфере люкс, принесла доход ее владельцу 46,9 миллиардов евро. На втором месте – 95-летняя наследница косметического гиганта L’Oreal Лилиан Беттанкур. Ее состояние оценивается в 35,8 миллиардов евро. Бернар Арно лидировал в рейтинге самых богатых людей Франции с 2009 по 2015 год, но в прошлом году Лилиан Беттанкур сумела выйти на первое место, чтобы потом его вновь уступить. На третьем месте – семейство с известной фамилией Дюма, владельцы компании Hermes International, чье состояние оценивается в 30,85 миллиардов евро. На четвертом – семейство Мюлье, которому принадлежат сети супер- и гипермаркетов Ашан (Auchan). Замыкает пятерку самых богатых людей Франции начавший свою карьеру с нуля владелец интернет-провайдера Free Ксавье Ньель. Как отмечает газета Le Figaro, за прошедший год доходы десятки самых богатых людей Франции увеличились в среднем на 35%, как, впрочем, и в предыдущие годы – в течение последних двадцати лет они приумножились в двенадцать раз. Если взять в целом список пятиста самых богатых людей Франции, общая сумма их состояния оценивается в 571 миллиард евро. Это на 117 миллиардов больше, чем в 2016 году и в семь раз больше, чем десять лет назад. Если сравнить рост ВВП Франции за тот же период, то он с 1996 по 2017 год лишь удвоился. Ну и последняя информация о «богатых», которую публикует сегодня Le Figaro – это минимальная сумма дохода, необходимая для того, чтобы войти в рейтинг самых состоятельных людей Франции. В 2017 году эта сумма составила «всего лишь» 130 миллионов евро. Об этом сообщает Радио Франс.