Beeline – спонсор международного фестиваля авторской песни «Парус надежды-2017»

Beeline и культурно-общественная организация «Сивил Арт» объявляют о проведении международного фестиваля авторской песни «Парус надежды-2017». Фестиваль пройдет 14-16 июля на севанском пляже близ села Шоржа.В ходе фестиваля выступят как армянские, так и зарубежные знаменитые и начинающие барды, в том числе более двух десятков исполнителей из России, Грузии и Украины.Фестиваль пройдет в два этапа: отборочный тур и финальная трехдневная концертная программа. По завершению фестиваля участникам будут вручены сертификаты, благодарственные грамоты и символические призы, а сами музыканты выступят перед зрителями на большом гала-концерте. В этом году жюри возглавит композитор Эдуард Зорикян, а в состав жюри войдут барды Армине Айрапетян и Саркис Шибоян.«Уже второй год Beeline с радостью оказывает поддержку фестивалю, который не только способствует распространению авторской песни, но и дарит праздник всем любителям этого музыкального жанра. «Парус надежды», который в этом году пересек границы Армении, позволяет выявлять начинающих бардов, поощрять их творческую деятельность и открывать для них новые перспективы. Кроме того, фестиваль создает в стране особую культурную атмосферу и помогает менять жизни к лучшему», - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«За эти три года «Парус надежды» успел собрать вокруг себя не только множество новых и талантливых авторов, но и сотни любителей авторской песни. У нас нет недостатка в участниках, и зрители с нетерпеньем ждут этот фестиваль. «Парус надежды-2017» открыл новые горизонты в истории фестиваля, так как впервые в нем участвуют музыканты из Грузии, Украины и России», - сказал председатель жюри фестиваля «Парус надежды» Эдуард Зорикян.Отметим, что для участия в фестивале необходимо до 7 июля заполнить онлайн-анкету и отправить по электронному адресу bardfest2017armenia@gmail.com одну авторскую песню (в формате mp3), ее текст и фотографию. Обязательно, чтобы участник был автором песни и сам аккомпанировал себе на гитаре.Генеральный спонсор фестиваля – Beeline в Армении.
Beeline – спонсор международного фестиваля авторской песни «Парус надежды-2017»
- Общество - 28 Июня 2017, 12:26