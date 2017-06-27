В Украине проходят мероприятия, посвященные 226-летию провозглашения Дня иконы Армянской Богородицы. Как сообщает AnalitikaUA.net, основные события праздника были организованы в Киеве. В этом году мероприятия начались 13 июня, беспрецедентной выставкой «Армянские иконы Украины». Почитаемые, коронованные иконы, о которых веками слагались легенды, писались научные работы, впервые были продемонстрированы широкой общественности. Выставка вызвала большой интерес, на открытии присутствовали известные ученые, общественные и политические деятели, представители армянского и украинского духовенства. Следующее яркое мероприятие вызвавшее особый интерес стартовало 16 июня, в Национальном заповеднике «София Киевская», где состоялось торжественное открытие выставки «Армянские Хачкары», которая продлится до середины июля. Посетителям «Софии Киевской» представлены более десятка армянских хачкаров – работы мастера Артака Амбарцумяна. Уже ставшее традиционным паломничество в Каменец-Подольский в этом году состоится 1 июля. Как передает СМИ, 27 июня согласно распоряжению архиепископа Якова Тумановича отмечается как — День иконы Армянской Богородицы. В 1791 году была изготовлена специальная грамота, откуда и известна точная дата праздника. В честь праздника регулярно проходят разные тематические мероприятия. Как известно, за многие века армяне Украины оставили существенное материальное и духовное наследие. Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей. Как ранее отметил глава Союз армян Украины Вилен Шатворян, мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия. Мероприятия организованы Союзом армян Украины при содействии, Союза архитекторов Украины, Национального заповедника «София Киевская», активистов Гражданской платформы «Армяне Украины», посольства Республики Армения в Украине и Украинской епархии ААЦ.